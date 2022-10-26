Ермак и Залужный провели разговор с советником премьера Британии по вопросам нацбезопасности

КИЕВ. 26 октября. УНН. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Об этом в Telegram сообщил Ермак, информирует УНН.

Цитата

"Вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. В разговоре также принял участие глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин. Я высоко оценил первые телефонные переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которые состоялись накануне", - написал Ермак.

Он заявил, что во время этого разговора был подтвержден курс Великобритании на поддержку Украины и продолжение двустороннего сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новоназначенный премьер Британии поговорил с Зеленским и отметил "непоколебимую поддержку Великобритании Украины"

Кроме того, Ермак отметил, что заявления россиян о "грязной бомбе" являются абсурдными.

"Наша страна открыта для визита экспертов МАГАТЭ, которые смогут засвидетельствовать безосновательность таких обвинений. Отметил важность проведения онлайн-саммита в формате "НАТО + Украина". Выразил благодарность Великобритании, которая оказывает значительную политическую и оборонную поддержку Украине, и отметил системную координацию усилий сторон в широком круге вопросов", - сообщил Ермак.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность, отметив готовность продолжать укрепление украинско-британского стратегического партнерства.