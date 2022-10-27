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Директор ЦРУ Бернс в начале октября посетил Украину - CNN

Директор ЦРУ Бернс в начале октября посетил Украину - CNN

КИЕВ. 27 октября. УНН. В начале октября директор ЦРУ Билл Бернс посетил Украину с необъявленным визитом, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

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"Во время визита он подтвердил приверженность США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными", – говорится в сообщении.

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CNN пишет, что источники отказались предоставить более подробную информацию о поездке, но подчеркивается, что визит Бернса состоялся в момент, когда США все больше обеспокоены возможностью рф применить ядерное оружие в войне, развязанной против Украины.

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Источник: УНН
Теги: Украина, визит, война с Россией, ЦРУ
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