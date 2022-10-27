Арестованные гостиницы и санатории хотят превратить в жилье для переселенцев

КИЕВ. 27 октября. УНН. Арестованные гостиницы и санатории предлагают превратить в жилье для внутренне перемещенных лиц. Инициативу озвучили на совещании в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

АРМА предлагает передавать имущество, которое было арестовано и передано в агентство, в управление исполнительной ветви власти и предприятиям госсектора или частным управляющими, превращая его в социальное жилье для переселенцев.

Как рассказал представитель АРМА, управляющего предлагается выбирать через конкурс - "с обязательным условием, что часть такого объекта должна передаваться на нужды внутренне перемещенных лиц".

"Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управляющих. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц", - заявил врио главы АРМА Дмитрий Жоравович.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и государственные предприятия. "Министерства могут выходить на такие конкурсы через госпредприятия, которые есть в их подчинении", - указала Свириденко.

На конкурсы по поиску новых управляющих с обязательным размещением на части таких объектов переселенцам предлагается передать 5 гостиниц, 24 санатория и нежилые помещения в разных регионах Украины.

К примеру, в список в Киеве и области, как сообщается, вошли такие комплексы: