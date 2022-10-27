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В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии

В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии

КИЕВ. 27 октября. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что Брюссель работает над новым пакетом санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Юрова накануне вечером сказала, что ЕС "выйдет с новыми санкциями, возможно, скоро".

Еврокомиссар также отметила роль "некоторых соседних стран", которые позволяют торговать подсанкционными товарами в россию.

Сообщается при этом, что на встрече послов ЕС в среду должностные лица блока не получили большей ясности относительно будущего пакета санкций, о чем заявили три дипломата ЕС, "но ожидается, что в центре внимания будет беларусь".

Дополнение

ЕС ввел ряд пакетов санкций в ответ на беспрецедентное и неспровоцированное военное нападение россии на Украину и незаконную аннексию территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Эти меры призваны ослабить экономическую базу россии, лишив ее критически важных технологий и рынков и существенно ограничив ее способность вести войну, указывают в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Беларусь
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