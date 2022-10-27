Литва передала Украине внедорожники и другую технику – министр
КИЕВ. 27 октября. УНН. Литва передала Украине семь бронированных внедорожников и другую технику. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.
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"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", – написал министр.
Напомним
Германия вскоре передаст Украине четыре гаубицы и две системы MARS. Об этом 25 октября на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, во время которого обсудили новый пакет помощи от США.