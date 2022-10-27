В ООН "относительно оптимистичны" относительно зернового соглашения в Черном море

КИЕВ. 27 октября. УНН. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в среду, что он «относительно оптимистично» настроен относительно того, что действие соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое позволило возобновить экспорт зерна из Украины Черным морем, будет продлено после середины ноября, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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«Мы хотим, чтобы его как можно быстрее продлили. Сейчас это важно для рынка. Важно по меньшей мере для непрерывности. И я все еще относительно оптимистично настроен, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем», - сказал Гриффитс журналистам.

Детали

Организация Объединенных Наций, как сообщается, работает над продлением соглашения до года и сглаживанием совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, россии и Украины. ООН заявила, что есть задержка в отношении более чем 150 кораблей.

"Я думаю, нам следует еще раз посмотреть на некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", - сказал Гриффитс.

Представитель ООН также предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив в него еще один порт: Николаев.

Дополнение

россия раскритиковала соглашение, жалуясь, что ее собственный экспорт по-прежнему затруднен, а украинское зерно поступает в нуждающиеся страны в недостаточном количестве. москва может не согласиться продлить соглашение об украинском экспорте после конца ноября. Соглашение, начавшее действовать с начала августа, заключено на 120 дней.