Вскоре Украина получит от Испании новую военную помощь - Резников

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с испанской коллегой Маргаритой Роблес сообщил, что вскоре поступит новый пакет военной помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Резникова.

Цитата

"Провел продуктивный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы первые предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо безопасным. Ждем новый пакет военной помощи, который поступит вскоре", – написал Резников.

