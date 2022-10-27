"Страшилка" про суровикина и обвинения Украины: объяснили, как роспропаганда продвигает фейки за рубежом

КИЕВ. 27 октября. УНН. В течение 10-16 октября исследователи из Пражского института исследований безопасности, в рамках мониторинга, зафиксировали «мыслевирусы», которые прививала чехам российская пропаганда. В частности, речь идет об обвинении Украины в терроризме и «страшном имидже» генерала рф суровкина. Обо всем этом говорится в мониторинге Ukraine War Disinfo Working Group, обзор которого сделал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует УНН.

Детали

Самый распространенный нарратив недели среди роспропаганды утверждал, что рф только начинает вести войну на полную военную силу. Так пропаганда пытается скрыть провал российской армии.

Массированные ракетные обстрелы украинских городов представили как проявление истинных возможностей рф. россияне поднимают свой боевой дух за счет террора гражданских и даже гордятся этим на внешней арене. Судя по публикациям в чешских медиа, пропагандисты придают большое значение ракетам и беспилотникам-камикадзе, поскольку последние атаки являются одним из немногих примеров российских военных «успехов». Как видим, этика россиян позволяет им поднимать свой боевой дух за счет террора гражданских и даже гордиться этим на внешней арене, указали в Центре.

Назначение нового российского военачальника суровикина, которого якобы прозвали «Генерал Армагеддон», использовали для возрождения «страшного» имиджа рф.

Цитата

«Пропагандисты открыто признают не только перед российской, но и перед чешской аудиторией, что россия ведет войну против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Они надеются, что отсутствие отопления и электроэнергии во время зимы приведет к коллапсу украинского общества. путинисты активно пользуются словосочетанием «украинский терроризм». Так квалифицируют и взрыв на Керченском мосту», - говорится в сообщении.

Еще один российский месседж пытается убедить чехов, что циничный Запад готов принести в жертву Восточную и Центральную Европу, если масштабы войны будут расти. Это пример попыток разжечь антинатовские настроения в странах региона, указали в Центре.

Несколько сообщений также спекулировали на этнической теме. Утверждалось, что Запад пытается уничтожить славянские народы.

Дополнение

В распоряжении издания Медуза оказалась новая пропагандистская методичка кремля относительно того, как «правильно» в рф рассказывать населению о введенном военном положении на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.