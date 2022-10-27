Новости: Политика
27 октября 2022, 16:25 • Виктория Данильченко • 4770
Зеленский назначил главу Департамента защиты нацгосударственности СБУ
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко главой Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №741/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
Цитата
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.
Добавим
Роман Семенченко работает в СБУ с 1993 года. В течение двух лет занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.
Напомним
15 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве, а также в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.
Источник: УНН
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