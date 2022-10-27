Зеленский назначил главу Департамента защиты нацгосударственности СБУ

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко главой Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №741/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

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"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Добавим

Роман Семенченко работает в СБУ с 1993 года. В течение двух лет занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Напомним

15 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве, а также в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.