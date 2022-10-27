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Зеленский назначил главу Департамента защиты нацгосударственности СБУ

Зеленский назначил главу Департамента защиты нацгосударственности СБУ

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко главой Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №741/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Добавим

Роман Семенченко работает в СБУ с 1993 года. В течение двух лет занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Напомним

15 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве, а также в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Владимир Зеленский
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