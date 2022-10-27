Украина информирует МАГАТЭ о ядерном материале и намерениях его применения - Госатомрегулирование

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина выполняет свои обязательства согласно Соглашению о нераспространении ядерного оружия и информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о любых операциях с ядерными материалами. Об этом сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает УНН.

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"Украина выполняет свои обязательства в соответствии с Соглашением о гарантиях нераспространения и Дополнительным протоколом к этому соглашению. В соответствии с этим соглашением, мы информируем МАГАТЭ о нашем ядерном материале и о намерениях относительно ядерного материала, о технологии, которую мы используем на тех или иных радиационно опасных установках", - сказал он.

Детали

Кориков заявил, что Украина открыта для визитов МАГАТЭ, в том числе необъявленных, а также предоставляет экспертам агентства необходимый доступ к объектам. Он добавил, что также ведутся реестры радиационных отходов, источников ионизирующего излучения. Информацию затем предоставляют, в том числе, МАГАТЭ.

По словам Корикова, работники агентства регулярно посещают Украину, чтобы проверить деятельность. Следующая инспекция ожидается в ближайшее время.

Напомним

Украинская сторона предложила МАГАТЭ провести верификацию на двух предприятиях.