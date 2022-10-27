Зеленский создал новые военные администрации в Харьковской и Херсонской областях

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о создании 20 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, и 8 в Харьковской области, передает УНН.

Детали

Согласно Указу № 738/2022, в Бериславском районе Херсонской области образованы: Бериславская городская военная администрация, Великоалександровская, Высокопольская и Нововоронцовская поселковые военные администрации и Кочубеевская, Новоалександровская, Новорайская и Тягинская сельские военные администрации.

В Херсонском районе образованы Дарьевская и Чернобаевская сельские военные администрации.

В Каховском районе Херсонской области — Таврическую городскую военную администрацию, Любимовскую и Чаплинскую поселковые военные администрации, Константиновскую и Рубановскую сельские военные администрации.

В Скадовском районе образованы Каланчацкая и Лазурненская поселковые военные администрации, а также Чулаковская сельская военная администрация.

В Геническом районе — Ивановскую и Нижнесерогозскую поселковые военные администрации.

Указом №737/2022 в Харьковской области образованы Волчанская городская, Печенежская и Чкаловская поселковые военные администрации Чугуевского района; Куньевская сельская военная администрация Изюмского района.

Также в Купянском районе Харьковской области образованы Купянская городская, Двуречанская поселковая, Кондрашевская и Петропавловская сельская военные администрации.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Дополнение

В сентябре Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в Луганской области.