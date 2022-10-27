Зеленский: уверен, что Италия не станет "троянским конем" россии в Европе

КИЕВ. 27 октября. УНН. Несмотря на то, что отдельные европейские политики поддерживают российского диктатора владимира путина, Президент Украины Владимир Зеленский уверен в поддержке Италии, и не верит в то, что эта страна может стать “троянским конем” россии в Европе. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Ser, передает УНН.

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“Я не верю. Я верю, все же, в серьезную мощную позицию итальянского социума. Вижу, что люди поддерживают Украину. Поддержка Украины – это сложная работа, потому что это вызов агрессии россии, вызов отказаться от каких-то бизнес-интересов с российской федерацией. Но это ради цивилизованного будущего. И поэтому это сложная работа – поддерживать Украину.

Я не верю в то, что Италия может быть, как вы сказали, “троянским конем”. Конечно, есть риски. Но на сегодня эти риски от нас не зависят. Мы очень открыты, честны с Италией. Мы очень благодарны за оказанную помощь. Начало наших отношений было очень сложным. Но потом они поняли. Они приехали в Киев, увидели наших людей, увидели последствия российской агрессии. Поэтому мне это было не сложно объяснить, потому что они все сами увидели”, – заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что сейчас строится новый тип отношений между Украиной и Италией и вспомнил визит нового премьер-министра Джорджии Мелони, которая выразила поддержку Украине.

“Это также происходило во время правления Марио Драги. Такие отношения стали возможными благодаря ему и итальянскому обществу. Мы построили очень сильные и прочные отношения, и я не хочу их разрушить. Я сказал об этом Джорджи, и она поддержала меня”, – добавил Президент.

Дополнение

Новоизбранная премьер-министр Италии Джорджа Мелони может посетить Украину уже в первой половине ноября.

Отметим, что в программе своего правительства Джорджа Мелони упомянула об Украине.