Путинский олигарх Игорь Макаров должен оказаться в девятом пакете санкций ЕС: политтехнолог Олег Пастернак

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинский политтехнолог Олег Пастернак прокомментировал ситуацию, связанную с введением 9 пакета санкций ЕС, и обратил внимание на ситуацию с российским олигархом Игорем Макаровым, которого ранее Великобритания внесла в свой пакет санкций в ответ на проведение фиктивных референдумов в 4 областях Украины.

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"Персональные санкции ЕС против друга путина, газового олигарха Игоря Макарова (владельца кампании "Арети"), обязательно должны быть включены в девятый пакет санкций. Даже простые украинцы уже обращают внимание на это, организовав акцию под зданием МИДа Украины, чтобы привлечь внимание Совета Евросоюза по международным делам", – отметил Пастернак.

Политтехнолог Олег Пастернак пишет, что Великобритания ввела 92 санкции в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов в 4 областях Украины. В списке санкций Великобритании был Игорь Макаров, президент и владелец Areti International Group, крупный инвестор в нефтегазовый сектор и основатель "Итеры", первой независимой газовой компании в России до того, как ее купила государственная "Роснефть". Состояние Макарова оценивается в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Ранее санкции против Макарова ввели в США, Канаде и Австралии.

В 2013 году "Роснефть" заплатила за 49% "Итеры" 2,9 млрд долларов, в том числе 1,8 млрд долларов лично Макарову. После продажи газовых активов "Роснефти" Макаров дал своей компании новое название, перевернув слово "Итера", теперь оно называется "Арети". В конце февраля 2022 года Areti продала 10% канадской газодобывающей компании Spartan Delta Corp. за 121,5 млн долларов. Одна из целей сделки — уменьшить политическое и экономическое влияние на "Спартан", в котором у Арети осталось 8,4%.

"Макаров является одним из ключевых спонсоров российской военной агрессии против Украины. Добытые его кампаниями углеводороды используются для энергетического шантажа Европы. Он платит миллиарды в российский бюджет, которые идут на финансирование российского терроризма", – об этом в своих социальных сетях ранее писал украинский народный депутат Николай Тищенко.