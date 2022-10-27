Нардеп Яценко прогуливает заседания комитета, в который недавно перевелся – Геращенко

КИЕВ. 27 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко прогулял заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, к которому присоединился только 6 октября. Об этом в комментарии УНН рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Детали

По ее словам, на этом заседании рассматривался законопроект о лишении мандата депутатов, которые представляют запрещенные в Украине политические силы.

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"Яценко работает народным депутатом, а главное место работы депутата - это комитет. На заседании комитета, в котором Яценко работает, а это комитет местного самоуправления, было заседание, которое рассматривало законопроект относительно запрещенных партий, депутатов от запрещенных партий, которых там половина не столько партийцев, сколько членов фсб, завербованные лица. И господин Яценко на этот комитет не включился. Вот возьмите комментарий у Яценко, почему он прогуливает комитеты, когда рассматривают очень важные вопросы", - рассказала Геращенко.

Добавим

Бывший пленник кремля, а сейчас первый заместитель председателя Черкасского облсовета, Роман Сущенко призвал нардепа Яценко сложить мандат народного депутата. Взамен Яценко обвинил Сущенко в работе на российскую фсб.

В “Европейской солидарности”, которую представляет Сущенко, в местный конфликт не вмешиваются, впрочем отмечают, что Сущенко выражает позицию Черкасской областной организации партии.

“Что касается позиции нашей Черкасской областной организации, то Роман Сущенко выражает эту позицию. Роман, который является патриотом Украины, политиком - он имеет право на ту позицию, которая является правильной”, - отметила сопредседатель фракции “Европейская солидарность” в Верховной Раде Ирина Геращенко.

Напомним

Антон Яценко, который ранее был членом “Партии регионов”, уже во время полномасштабной войны в Украине развернул борьбу против местной власти в Черкасской области. Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде. В частности, он пропустил голосование за введение режима военного положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

Вернувшись, Яценко начал активно критиковать власть региона, в частности главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. Яценко начал инициировать против него уголовные дела, обвиняя в различных преступлениях, в частности во взяточничестве.

На защиту Табурца стали местные депутаты, а сам военный губернатор подал в суд иск против Яценко о защите чести и достоинства.