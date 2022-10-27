Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T – Зеленский

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина обратилась к Италии с запросом на получение комплексов противовоздушной обороны SAMP-T. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Системы противовоздушной обороны. На сегодня это для нас самый большой приоритет. Вы знаете, почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, в университет и так далее. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО – не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплексы SAMP-T. И мы в них нуждаемся”, - отметил Зеленский.

Президент добавил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Италии Джорджой Мелони и пригласил ее посетить Украину.

Напомним

Зеленский заявил, что уверен в поддержке Италии и не верит в то, что эта страна может стать “троянским конем” россии в Европе.