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Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T – Зеленский

Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T – Зеленский

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина обратилась к Италии с запросом на получение комплексов противовоздушной обороны SAMP-T. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Системы противовоздушной обороны. На сегодня это для нас самый большой приоритет. Вы знаете, почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, в университет и так далее. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО – не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплексы SAMP-T. И мы в них нуждаемся”, - отметил Зеленский.

Президент добавил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Италии Джорджой Мелони и пригласил ее посетить Украину.

Напомним

Зеленский заявил, что уверен в поддержке Италии и не верит в то, что эта страна может стать “троянским конем” россии в Европе.

Источник: УНН
Теги: Италия, Владимир Зеленский
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