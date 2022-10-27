Дипломаты-энергетики: Кулеба рассказал, как дипкорпус спасает энергосистему страны

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломатический корпус работает над тем, чтобы не только обеспечить украинское войско лучшими образцами иностранного вооружения, но и над тем, чтобы поддержать энергетическую систему, сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Кулеба рассказал, что в этом году дипломаты уже стали оружейниками, а теперь им придется стать еще и энергетиками.

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«Сначала пришлось погрузиться в особенности работы атомных электростанций. Теперь и я, и послы Украины быстро осваиваем все о генераторах мощностью от 6.3 до 98 кВт, а также от 50 до 500 кВт. Я также постиг суть автоматического переключателя и знаю много того, что не планировал знать, о трансформаторах и нюансах их транспортировки.

Мы совместно с Минэнерго, Укрэнерго и всей энергетикой Украины уже тянем со всего мира все необходимое для восстановления энергосистем - из всех стран и в кратчайшие сроки.

Уверяю, что дипломаты будут делать все, что в наших силах, чтобы на фронте было оружие, а в домах украинцев - свет, тепло и вода. Мы не дадим российским подонкам сломать нас своим террором. Украина обязательно выстоит и победит», - написал министр.

Министр также сообщил, что работы над получением оружия продолжается постоянно, но сейчас идет работа и над развитием собственных мощностей.

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"Сегодня мы поставили на системную основу еще один процесс. Я пригласил на совещание руководство Укроборонпрома. Будем привлекать иностранных партнеров к развитию отечественного ОПК. Идея в том, чтобы не только тянуть к нам иностранное оружие, но и существенно развить собственные мощности. Доступ к иностранным технологиям для изготовления украинского оружия. Развитие ремонтного и производственного потенциала. Помощь Укроборонпрому в развитии международного сотрудничества", - написал министр.