россия стремится только к ультиматумам, поэтому диалог на таких условиях невозможен - Зеленский

КИЕВ. 27 октября. УНН. российские власти вместо диалога хотят только ультиматумов, и не оставляют своих планов – оккупировать всю территорию Украины. При таких условиях диалог невозможен. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Они (русские – ред.) не хотят останавливаться, они не хотели останавливаться с самого начала. Их миссия только одна. У них нет другого плана – B или С. У них есть только один план: оккупировать всю территорию Украины”, – заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россия с начала аннексии Донбасса и Крыма, ставила только ультиматумы, однако не шла на диалог. Зеленский вспомнил, что имел только одну встречу с российским президентом владимиром путиным на Саммите Нормандского формата в 2019 году. Но после этого, последний не шел на контакт.

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““Не хочешь встречаться? Давай. Считаешь, что мы с тобой не одного уровня, что ты выше, являешься президентом большой по размеру страны? Хорошо, будем говорить по телефону. Не хочешь сам? Хорошо, тогда дай нам кого-то, кто будет говорить. Для меня это нормально, я не считаю себя особенным человеком, потому что президент Я – человек. Для меня неважен уровень диалога. Я готов общаться и очень этого хотел», - отметил глава государства, добавив, что единственная его встреча с путиным была в декабре 2019 года в рамках Нормандского саммита в Париже, после которого лидер государства-агрессора так и не выполнил всех взятых на себя обязательств.

Зеленский отмечает, что россияне будут готовы к настоящему диалогу только тогда, когда почувствуют полную геополитическую изоляцию их страны.

“Они будут готовы говорить, когда поймут, во-первых, что они одиноки на геополитической карте мира, во-вторых, что не могут нас оккупировать”, – добавил он.