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США пообещали ответ если россия атакует их коммерческие спутники

США пообещали ответ если россия атакует их коммерческие спутники

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Белом доме заявили, что США ответит в случае удара по их инфраструктуре, в частности по коммерческим спутникам, со стороны рф, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Агентство сообщает, что Белый дом заявил, что любой удар по инфраструктуре США будет встречен ответом. Такое заявление прозвучало после того, как в мид рф заявили, что западные коммерческие спутники могут стать законными целями для россии, если они будут вовлечены в войну на Украине.

Представитель Белого дома Джон Кирби в беседе с журналистами добавил, что общедоступная информация показывает, что рф пытается развивать противоспутниковые технологии.

Контекст

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями мид рф константин воронцов вышел с заявлением, что коммерческие западные спутники могут стать целями россии для ударов.

Напомним

В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска, которые соединяют небольшие спутниковые тарелки с созвездием спутников на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить доступ к Интернету по всей Украине. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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