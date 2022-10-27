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Решение россией о возможности применения ядерного оружия не зависит от ситуации на поле боя - Зеленский

Решение россией о возможности применения ядерного оружия не зависит от ситуации на поле боя - Зеленский

КИЕВ. 27 октября. УНН. Решение россии по применению ядерного оружия не зависит от ситуации на фронте. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Если россия решила применить ядерное оружие, она его применит. Если она не решила это сделать, а это зависит от давления западного мира, она его не применит. Независимо от того, что происходит на поле боя. Иногда мы думаем, что имеем успех на поле боя, после этого россия может применить ядерное оружие. Так что же нам тогда, не воевать за нашу землю? Логика такова, что нам тогда надо сдаться, потому что они, не дай бог, будут использовать ядерное оружие. Мы не готовы с такой логикой жить, если честно”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Диктатор российской федерации владимир путин во время дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что не видит ни военного, ни политического смысла в нанесении ядерного удара по Украине.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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