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Мы пройдем эту тьму достойно: Зеленский об ударах рашистов по энергетике Украины

Мы пройдем эту тьму достойно: Зеленский об ударах рашистов по энергетике Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал короткое видео, чтобы поддержать украинцев и заверил, что несмотря на удары варваров "мы пройдем эту тьму достойно", передает УНН.

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"Непростой день, бьют варвары по нашей энергетике, но я уверен - мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное - сохранить свет в своем сердце", - отметил Зеленский и добавил, что "у каждого он свой".

Президент также подчеркнул, что "Украина - главный свет, ради нее - победим".

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Дополнение

Армия рф ночью снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, после этого в центральном регионе вводят ограничения потребления электроэнергии, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский
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