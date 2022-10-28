США предоставят Украине пакет военной помощи на 275 млн долларов - AP

КИЕВ. 28 октября. УНН. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, который может быть объявлен уже сегодня 28 октября. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на четырех американских чиновников, которые дали комментарий на условиях анонимности, передает УНН.

Детали

Чиновники заявили, что в пакете, который, как ожидается, будет объявлен в пятницу, нет никаких новых крупных вооружений. Вместо этого, американская помощь в значительной степени направлена на пополнение запасов тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Включая новые 275 миллионов долларов США в настоящее время выделили Украине почти 18 миллиардов долларов оружия и другого оборудования с начала полномасштабной войны.

Также министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам, что он ожидает, что Соединенные Штаты доставят долгожданные передовые системы противовоздушной обороны NASAMS в Украину в начале следующего месяца и обучат украинские войска работать на таком вооружении. Так, Соединенные Штаты обязались в ближайшее время доставить Украине две зенитно-ракетные системы средней дальности NASAMS.

Напомним

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что Брюссель работает над новым пакетом санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину.