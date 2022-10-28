Новости: Политика
28 октября 2022, 04:29 • Юлиана Росковинская • 31335
МИД Латвии о выступлении путина: почти репетиция защитной речи в Гааге
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление президента россии владимира путина во время дискуссионного клуба "Валдай", пишет УНН.
Детали
Ринкевичс ретвитнул сообщение кремлевского агентства, где процитированы слова российского диктатора: "путин: не россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий в Украине".
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"Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", - написал Ринкевичс в Twitter.
Напомним
Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отреагировала на речь российского президента владимира путина во время дискуссионного клуба "Валдай".
Источник: УНН
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