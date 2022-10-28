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МИД Латвии о выступлении путина: почти репетиция защитной речи в Гааге

МИД Латвии о выступлении путина: почти репетиция защитной речи в Гааге

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление президента россии владимира путина во время дискуссионного клуба "Валдай", пишет УНН.

Детали

Ринкевичс ретвитнул сообщение кремлевского агентства, где процитированы слова российского диктатора: "путин: не россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий в Украине".

Цитата

"Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", - написал Ринкевичс в Twitter.

Напомним

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отреагировала на речь российского президента владимира путина во время дискуссионного клуба "Валдай".

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Латвия
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