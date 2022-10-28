ISW: путин подтверждает свою неизменную цель уничтожить украинское государство

КИЕВ. 28 октября. УНН. Российский диктатор владимир путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между рф и Украиной, а также преследует цель уничтожить украинское государство. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

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путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета может быть только россия", которая, по его словам, "создала" Украину.

"Заявления путина отвергают юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что российская федерация признала суверенитет Украины, и что украинский народ существует как отдельная нация", - отмечает ISW.

Увековечение путиным нарратива о том, что "Украина и россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами", свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа, добавляют эксперты Института.

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