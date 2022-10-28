Байден: разговоры путина о возможном применении ядерного оружия в Украине "опасны"

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент США Джо Байден в четверг скептически отнесся к заявлению президента россии владимира путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Если он не намерен, то почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?", - заявил Байден в интервью NewsNation.

"Он был очень опасен в том, как он подошел к этому", - сказал Байден.

Контекст

путин в своем выступлении ранее в тот же день, как пишет издание, преуменьшил значение ядерного противостояния с Западом, настаивая на том, что россия не угрожала применить ядерное оружие и лишь отреагировала на ядерный "шантаж" западных лидеров.

В последние недели путин и другие российские официальные лица неоднократно заявляли, что россия может применить ядерное оружие для защиты своей территориальной целостности.

Ранее в интервью CNN официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что, возможно, россия рассматривает возможность использования так называемой "грязной бомбы" и создает повод для обвинения Украины. Но он сказал, что Соединенные Штаты до сих пор не видели никаких признаков.

"Они часто обвиняют других в том, что они сами делают или собираются сделать. Вот почему мы должны относиться к этому серьезно, - сказал Кирби об обвинениях путина. - Я также скажу вам, что даже сегодня мы не видим никаких признаков того, что россияне планируют использовать грязную бомбу или даже готовятся к этому".