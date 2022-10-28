Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,74 0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Коронавирус и снег: офтальмолог объяснил, почему солнцезащитные очки стоит носить не только летом
Коронавирус и снег: офтальмолог объяснил, почему солнцезащитные очки стоит носить не только летом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4230

Ермак созвонился с советником Байдена по нацбезопасности: обсудили ситуацию на фронте

Ермак созвонился с советником Байдена по нацбезопасности: обсудили ситуацию на фронте

КИЕВ. 28 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Они обсудили ситуацию на фронте, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

Цитата

"В рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника о ситуации на фронте и мерах, которые принимают силы обороны с целью деоккупации украинских территорий. Отдельно было уделено внимание потребностям украинской армии в боеприпасах и снарядах", - говорится в сообщении.

Напомним

Генштаб ВСУ информирует, что командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, война, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.