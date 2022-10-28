Ермак созвонился с советником Байдена по нацбезопасности: обсудили ситуацию на фронте

КИЕВ. 28 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Они обсудили ситуацию на фронте, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

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"В рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника о ситуации на фронте и мерах, которые принимают силы обороны с целью деоккупации украинских территорий. Отдельно было уделено внимание потребностям украинской армии в боеприпасах и снарядах", - говорится в сообщении.

Напомним

Генштаб ВСУ информирует, что командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.