Генсек НАТО предупредил республиканцев в США: нельзя позволить победить россии

КИЕВ. 28 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на фоне беспокойства по поводу объемов поддержки Украины после предстоящих промежуточных выборов в США, в интервью Politico сделал четкое послание тем республиканцам, которые выступают за сокращение военной помощи Вашингтона, пишет УНН.

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Столтенберг отметил, что недавние успехи Киева на поле боя были бы невозможными без поддержки союзников НАТО.

По его словам, россия в случае победы "будет плохой для всех нас в Европе и Северной Америке, для всего НАТО, потому что это послужит сигналом авторитарным лидерам - не только путину, но и Китаю - что путем применения жестоких военных сил они могут достичь своей цели".

Комментарии, указывает издание, появились на фоне беспокойства по поводу объемов поддержки Украины после предстоящих промежуточных выборов в США. Однако Столтенберг выразил оптимизм, и, как отмечает издание, действительно, группа республиканцев из истеблишмента поддерживала неоднократные просьбы Байдена о финансировании и оружии Украине.

"Я уверен, - сказал Генсек НАТО, - что и после промежуточных выборов в Конгрессе - в Палате представителей и в Сенате - все еще будет явное большинство за дальнейшую значительную поддержку Украины".

Столтенберг сказал, что он уверен, что Вашингтон будет продолжать помогать Украине "отчасти потому, что если путин победит в Украине, это станет катастрофой для украинцев".

Также Столтенберг приводил доказательства в пользу долгосрочного американского присутствия в Европе и увеличения расходов на оборону.

"Присутствие Соединенных Штатов, а также Канады, в Европе необходимо для прочности и надежности этой трансатлантической связи", - сказал Генсек НАТО.

"Я ожидаю, что на саммите в Вильнюсе в следующем году союзники по НАТО примут четкое обязательство вкладывать больше средств в оборону", - добавил Столтенберг, отметив при этом, что "еще рано говорить", какие именно формулировки будут использовать союзники по НАТО.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, поскольку победа российского диктатора владимира путина сделает мир более опасным.