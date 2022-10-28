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Причастны к войне: СНБО предложили наложить санкции еще на 1000 россиян

Причастны к войне: СНБО предложили наложить санкции еще на 1000 россиян

КИЕВ. 28 октября. УНН. Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики предложила Совету национальной безопасности и обороны Украины внести в санкционный список еще более 1000 представителей российского руководства, которые причастны к полномасштабному вторжению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, передает УНН.

Цитата

"На рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины будет представлен очередной пакет санкций против физических лиц российской федерации из числа руководства, которые причастны к развязыванию войны, поддерживают или способствуют агрессии, создают угрозу для безопасности нашего государства", – говорится  в сообщении.

Детали

В новом пакете санкций более 1000 человек (их имена пока не раскрывают):

• представители власти государства-агрессора;

• военное руководство рф;

• руководители российских банков.

Напомним

20 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан России, Беларуси и Украины.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, санкции
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