Нардеп Яценко пиарится на проблемах со светом в Умани

КИЕВ. 28 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко заявляет, что помогает решить проблему с отсутствием электроснабжения в Умани. Вместе с тем уманцы в соцсетях отмечают, что света у многих жителей так и нет, передает УНН.

Детали

Проблемы с электроснабжением Яценко использовал, чтобы в очередной раз бросить обвинения в сторону своей бывшей помощницы, а сейчас мэра Умани Ирины Плетневой. Вместе с тем, в своем посте в Facebook нардеп заявил, что при его содействии удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением. Мол, энергетики включили линию, что позволило заживить часть Черкасской области. Однако уманцы отмечают, что света у многих так и нет.

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В соцсетях пишут: “Где та запитка-подпитка? Улучшения нет. Так ничего и не стало лучше. Антон, ты болтун. Сидел бы там и молчал”, “Серьёзно??? Выключили в 9.55, и всё, света нет... Шевченко, возле автовокзала. Не смешите, возле рынка целый день нет света! Обещанных графиков нет, как можно с ребёнком целый день сидеть без света?

Добавим

Накануне глава Черкасской ОВА Игорь Табурец объявил о “энергетической тревоге” в области. По его словам, сложной остается ситуация именно в Уманском районе. Из-за обстрела россиянами энергообъектов “Укрэнерго” значительно снизило поставки электроэнергии на подстанцию в Умань, и ее используют в первую очередь для больниц, предприятий водоснабжения и водоотведения. А уже остатки распределяют между населением, из-за чего составить графики отключений довольно сложно. Табурец отметил, что к понедельнику ситуация должна улучшиться.

Заместитель уманского городского головы Олег Ганич сообщил, что сейчас город обеспечен электроэнергией лишь на 20%.

Напомним

С началом полномасштабной войны народный депутат Антон Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде, в частности, он пропустил голосование за введение режима военного положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

Вернувшись в Черкасскую область, нардеп развернул активную борьбу против местной власти, в том числе председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца и мэра Умани Ирины Плетневой.

Нередко в своих обвинениях Яценко опирается на ложную информацию. Так, нардеп обвинил власти Умани в хищениях на туристическом сборе от хасидов, опираясь на ложные расчеты.

А в обвинениях в сторону Табурца ссылался на видео блогера, которого ранее разоблачали на фейках.