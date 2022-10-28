МИД призвало все страны мира признать Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство иностранных деле Украины призывает все парламенты мира принять решение о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом говорится в обращении министра Дмитрия Кулебы, передает УНН.

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"26 ноября Украина будет чтить память миллионов невинных жертв Голодомора – геноцида, советского искусственного голода 1932-1933 годов в Украине. Мы призываем парламенты всех государств поддержать Украину, признав Голодомор геноцидом украинцев", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что такой шаг будет особенно важным сейчас, когда россия снова совершает геноцид украинцев.

"Мы должны наказать зло за все предыдущие и нынешние преступления", – отметил Кулеба.

FM: “On November 26th #Ukraine will honor the memory of millions of innocent victims of the #Holodomor genocide, 1932-1933 Soviet artificial famine in Ukraine. We call on parliaments of all nations to support Ukraine by recognizing the Holodomor as genocide of the #Ukrainians”. pic.twitter.com/Gd7MHPAjda — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 28, 2022

Контекст

Голодомор 1932-1933 годов в Украине унес 4,5 миллиона жизней, 1 млн из них - дети в возрасте до 10 лет. 60% – мужчины, 40% – женщины.

За 1932-1934 годы от голода умерло 13% от общей численности населения Украины. В городах потери составляют 4% населения, в сельской местности – 16%, то есть среди крестьян каждый шестой был обречен на смерть от голода.

Больше всего потерь понесли Киевская и Харьковская области, на каждую из них приходится более 1 млн потерь.