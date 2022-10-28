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МИД призвало все страны мира признать Голодомор геноцидом украинцев

МИД призвало все страны мира признать Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство иностранных деле Украины призывает все парламенты мира принять решение о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом говорится в обращении министра Дмитрия Кулебы, передает УНН.

Цитата

"26 ноября Украина будет чтить память миллионов невинных жертв Голодомора – геноцида, советского искусственного голода 1932-1933 годов в Украине. Мы призываем парламенты всех государств поддержать Украину, признав Голодомор геноцидом украинцев", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что такой шаг будет особенно важным сейчас, когда россия снова совершает геноцид украинцев.

"Мы должны наказать зло за все предыдущие и нынешние преступления", – отметил Кулеба.

Контекст 

Голодомор 1932-1933 годов в Украине унес 4,5 миллиона жизней, 1 млн из них - дети в возрасте до 10 лет. 60% – мужчины, 40% – женщины.

За 1932-1934 годы от голода умерло 13% от общей численности населения Украины. В городах потери составляют 4% населения, в сельской местности – 16%, то есть среди крестьян каждый шестой был обречен на смерть от голода.

Больше всего потерь понесли Киевская и Харьковская области, на каждую из них приходится более 1 млн потерь.

Источник: УНН
Теги: голодомор, Дмитрий Кулеба
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