МИД призвало все страны мира признать Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство иностранных деле Украины призывает все парламенты мира принять решение о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом говорится в обращении министра Дмитрия Кулебы, передает УНН.

Цитата

"26 ноября Украина будет чтить память миллионов невинных жертв Голодомора – геноцида, советского искусственного голода 1932-1933 годов в Украине. Мы призываем парламенты всех государств поддержать Украину, признав Голодомор геноцидом украинцев", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что такой шаг будет особенно важным сейчас, когда россия снова совершает геноцид украинцев.

"Мы должны наказать зло за все предыдущие и нынешние преступления", – отметил Кулеба.

FM: “On November 26th #Ukraine will honor the memory of millions of innocent victims of the #Holodomor genocide, 1932-1933 Soviet artificial famine in Ukraine. We call on parliaments of all nations to support Ukraine by recognizing the Holodomor as genocide of the #Ukrainians”. pic.twitter.com/Gd7MHPAjda