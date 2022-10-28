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Раде предложили лишить мандатов Рабиновича и Васильковского

Раде предложили лишить мандатов Рабиновича и Васильковского

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Детали

В проекте постановлений говорится, что Рабиновича от запрещенной ОПЗЖ и Васильковского от "Слуги народа" нужно лишить депутатских мандатов из-за прекращения гражданства Украины.

Автор постановлений – глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко.

Цитата

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Рабиновича Вадима Зиновьевича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь", в связи с прекращением гражданства Украины", – говорится в проекте постановления №8161.

То же самое касается и Васильковского.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Васильковского Игоря Игоревича, избранного в одномандатном избирательном округе №139, Одесская область, в связи с прекращением гражданства Украины", –говорится в проекте постановления №8160.

Напомним

20 июля 2022 года УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Вадима Рабиновича, а также олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, нардепы
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