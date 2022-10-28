"Оруэлловская речь": в ЕС отреагировали на выступление путина на Валдайском форуме

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Европейском Союзе отреагировали на выступление российского диктатора владимира путина на Валдайском форуме, назвав его речь "орвеловской". Об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали во время брифинга в Европейской Комиссии, передает УНН.

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"Для меня речь президента путина является никакой другой, как орвеловской. В этой речи путина ложное является верным, верное - ложным, правда является неправдой, а неправда - правдой. Позвольте мне напомнить некоторые факты. Фактом является то, что это россия ведет незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Фактом является то, что это российские войска стоят за серьезными зверствами и военными преступлениями против гражданского населения в Украине, женщин и детей. Это факт, что это россия вопиюще нарушает международное законодательство и Хартию ООН", - сказала она.

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Пресс-секретарь в очередной раз подчеркнула, что действия россии угрожают миру и безопасности не только в Европе, развязанная война "создала ощутимые последствия для всего мира".

Относительно заявления о якобы намерениях Украины использовать "грязную бомбу", она напомнила, что рф неоднократно прибегала к необоснованным обвинениям, чтобы прикрыть собственные поступки, например, рассказывала о "разработке" Украиной биологического оружия, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение.

"Факт заключается в том, что если бы не россия, то не было бы этой войны. Фактом является то, что россия может завершить эту войну хоть сегодня, если выведет все свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Массрали.

Напомним

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отреагировала на речь российского президента владимира путина во время дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 28 октября, заявив, что риторика диктатора не указывает на изменение стратегических целей.