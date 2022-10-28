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Прага официально стала "городом-спасителем": Зеленский подписал указ

Прага официально стала "городом-спасителем": Зеленский подписал указ

КИЕВ. 28 октября. УНН. За поддержку Украины и помощь украинским беженцам президент Владимир Зеленский присвоил чешскому городу Прага отличие "Город-спаситель". Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю: присвоить почетную награду "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", – говорится в указе.

Напомним

25 октября Чехия закрыла въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами.

Источник: УНН
Теги: Прага, Владимир Зеленский
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