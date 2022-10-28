Кулеба созвонился с главой МИД Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки оружия в россию

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. В своем Twitter он сообщил, что требовал от Ирана немедленно прекратить поставки оружия в россию, передает УНН.

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“Сегодня я получил звонок от министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, во время которого я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки оружия в россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине”, – написал он.

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Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не останется в стороне, если выяснится, что россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства.