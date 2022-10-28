Правительство выделило 12,7 млрд гривен для закупки газа на зиму - Шмыгаль

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров выделил 12,7 млрд гривен на закупку газа на зиму. Как сообщил на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, в газохранилищах есть более 14 млрд кубов, но этого недостаточно для прохождения отопительного сезона, передает УНН.

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“12,7 млрд грн есть в бюджетной программе для закупки газа на эту зиму. Сегодня утвердим, что компания «Нафтогаз Трейдинг» будет закупать газ в рамках этой бюджетной программы. Сейчас у нас более 14 млрд кубов в газохранилищах и этого было бы абсолютно достаточно для стабильного прохождения нормальной зимы. Но эта зима, к сожалению, будет проходить в необычных условиях, и поэтому нужно иметь дополнительные ресурсы и резервы”, – сообщил премьер.

Дополнение

Советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщал, что Украина сейчас не нуждается в импорте электроэнергии из Европы. Если украинцы будут эффективно экономить потребление электричества, то государству удастся отказаться от принудительных отключений.