Украина инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций: выделено 30 млн долларов

КИЕВ. 28 октября. УНН. Правительство Украины инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций через Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Всемирный банк. Как сообщил на заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас уже выделены 30 млн долларов на пилотный проект, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отчитался о недавнем визите в Германию и сообщил о результатах встреч в рамках украинско-немецкого экономического форума и экспертной конференции по восстановлению Украины.

Цитата

“Мы видим заинтересованность потенциальных инвесторов и понимаем их предостережения. Одно из них — это безопасность. Поэтому Правительство Украины инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций. В частности, через Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Всемирный банк. Уже выделены 30 млн долларов на пилотный проект. К процедуре страхования обещает присоединиться Министерство экономики Германии и также другие партнеры”, – сообщил он.

Премьер-министр добавил, что на конференции в Берлине приняли принципиальное решение о создании Финансовой координационной платформы, которая фактически является финансовым аналогом безопасностного Рамштайна. Платформа будет действовать в формате встреч представителей Украины, ЕС, стран G7 и международных финансовых организаций.

“Министры финансов совместно будут координировать различные аспекты финансовой помощи Украине, будут согласовывать источники финансирования краткосрочных и долгосрочных планов восстановления, страхование, вопросы конфискации и использования замороженных российских активов”, – добавил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что обсудил на полях конференции восстановления в Берлине с делегацией США и заместителем советника по национальной безопасности Майком Пайлом дальнейшую работу Финансовой координационной платформы, которая должна стать финансовым аналогом встреч в Рамштайн.

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты примут участие в работе Платформы и на мощную поддержку Украины в 2023 году.