Для быстрого восстановления критической инфраструктуры Украине в 2023 году необходимо 17 млрд долларов - Шмыгаль

КИЕВ. 28 октября. УНН. Для быстрого восстановления критической инфраструктуры в следующем году Украина нуждается в 17 млрд долларов. Также для покрытия дефицита бюджета в следующем году государство нуждается от партнеров в 38 млрд долларов. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"В Берлине четко отметил потребности в средствах для быстрого восстановления. Это ресурсы на восстановление критической для жизни миллионов людей инфраструктуры. В том числе электростанций и подстанций, линий электропередач, объектов по генерации тепла, водопроводов, общественных зданий и тому подобное. В 2023 году на цели быстрого восстановления нам нужно 17 млрд долларов. По результатам конференции есть рамочные договоренности по этим средствам. Будем работать над тем, чтобы они поступили в Украину как можно быстрее”, – сообщил он.

Детали

В то же время, для покрытия дефицита бюджета в следующем году Украина нуждается от партнеров в 38 млрд долларов. Шмыгаль отметил, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над тем, чтобы предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно.

“Остальные средства (это более 20 млрд долларов) Украина планирует получить от США и МВФ. По этим направлениям работы есть значительный прогресс”, – добавил он.

Дополнение

Украина инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций через Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Всемирный банк. Как сообщил на заседании Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас уже выделены 30 млн долларов на пилотный проект.