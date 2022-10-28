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Правительство выделило более 320 млн гривен на поддержку и развитие бизнеса

Правительство выделило более 320 млн гривен на поддержку и развитие бизнеса

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров одобрил решение о выделении более 320 миллионов гривен для поддержки и развития бизнеса, сообщил глава Правительства Денис Шмыгаль на заседании, передает УНН.

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“Относительно стимулов для поддержки и развития бизнеса, то имеем сегодня решение о выделении более 320 миллионов гривен на создание и расширение новых предприятий в рамках программы эРабота”, – сообщил он.

Детали

Шмыгаль добавил, что 306 миллионов гривен будет выделено в виде безвозвратных грантов для создания 47 новых перерабатывающих предприятий. Еще почти 15 миллионов гривен — для создания новых аграрных предприятий в сфере плодоводства и садоводства.

Дополнение

По оценкам Минэкономики на конец года уровень безработицы в Украине составит 30%.

Источник: УНН
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