Правительство утвердило постановление об урегулировании вопроса помощи освобожденных из плена украинцев

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров сегодня утвердил постановление, которое позволит урегулировать вопрос помощи и социальной защиты украинцев, которые были освобождены из плена. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, пишет УНН.

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“Правительство сегодня утверждает постановление, которое позволит урегулировать вопрос помощи и социальной защиты украинцев, которые были освобождены из плена. Это касается и военных, и гражданских”, – говорится в сообщении.

Детали

Речь о первоочередной помощи и обеспечении всем необходимым, в частности питанием и связью. Кроме того, будет предоставляться бесплатная психологическая и медицинская реабилитация, а также первичная правовая помощь.

Местные администрации будут помогать с организацией встреч с родными, а также в других важных вопросах. Будем всячески помогать и поддерживать.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину уже осуществлено 28 обменов и освобождено 978 человек.