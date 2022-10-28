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Правительство утвердило постановление об урегулировании вопроса помощи освобожденных из плена украинцев

Правительство утвердило постановление об урегулировании вопроса помощи освобожденных из плена украинцев

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров сегодня утвердил постановление, которое позволит урегулировать вопрос помощи и социальной защиты украинцев, которые были освобождены из плена. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, пишет УНН.

Цитата

“Правительство сегодня утверждает постановление, которое позволит урегулировать вопрос помощи и социальной защиты украинцев, которые были освобождены из плена. Это касается и военных, и гражданских”, – говорится в сообщении.

Детали

Речь о первоочередной помощи и обеспечении всем необходимым, в частности питанием и связью. Кроме того, будет предоставляться бесплатная психологическая и медицинская реабилитация, а также первичная правовая помощь.

Местные администрации будут помогать с организацией встреч с родными, а также в других важных вопросах. Будем всячески помогать и поддерживать.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину уже осуществлено 28 обменов и освобождено 978 человек.

Источник: УНН
Теги: война, пленные
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