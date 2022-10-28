Графики отключений света станут плановыми, а не аварийными на следующей неделе - ОП

КИЕВ. 28 октября. УНН. Со следующей недели графики отключений света станут плановыми, а не аварийными. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Детали

По словам Тимошенко, энергообеспечение - ситуация остается экстренной. Продолжаем работать.

"Нужно время для восстановления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - резюмировал заместитель руководителя ОП.

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Дополнение

Утром сообщалось, что продолжительность отключений электроснабжения в Киеве увеличится, однако энергетики постараются чаще проводить ротацию домов, которые под них будут подпадать.