В Украине запустят индустриальные парки: Правительство утвердило решение

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров утвердил два решения, которые предусматривают запуск индустриальных парков в Украине. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня на повестке дня имеем два решения, которые позволят запустить в Украине индустриальные парки в том виде, в котором они принесли успех во многих странах до этого”, – заявил он.

Детали

В частности, Кабмин утверждает порядок предоставления средств для обустройства индустриальных парков и строительства объектов инфраструктуры, необходимых для их функционирования.

По условиям порядка максимальная сумма — до 60 млн грн и при условии, что это не более 80% от проекта.

Также одновременно одобрен порядок предоставления компенсации процентной ставки по кредитам, которые берутся для обустройства индустриального парка, а также для осуществления хозяйственной деятельности в пределах этих парков.

“Для компании, которая обустраивает индустриальный парк, максимальный объем компенсации составит 60 млн грн, для участников — 45 млн грн. Все эти средства позволят уже в ближайшее время десяткам бизнесов по всей стране активизировать производство и создание новых рабочих мест”, – добавил он.

Дополнение

В октябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “об индустриальных парках”, который предусматривает введение стимулов для инвесторов в индустриальные парки в Украине.