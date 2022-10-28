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Новый премьер Британии приедет в Украину, сейчас готовится его визит - посол

Новый премьер Британии приедет в Украину, сейчас готовится его визит - посол

КИЕВ. 28 октября. УНН. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак приедет в Украину. Как сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона, сейчас идет подготовка к его визиту, передает УНН.

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“По меньшей мере у него нашлось время сразу позвонить президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет конкретно? Мы уже работаем с правительством Британии”, – сказал Пристайко.

Дополнение

26 октября состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Глава Правительства Великобритании заверил украинскую сторону в "непоколебимой поддержке Великобритании Украины".

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Великобритания
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