США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 275 млн долларов: что в него войдет

КИЕВ. 28 октября. УНН. Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter репортера Politico Лары Селигмен.

Детали

Сообщается, что новый пакет военной помощи включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое.

В частности, речь идет о:

- боеприпасы для ракетных систем HIMARS,

- 500 высокоточных артиллерийских снарядов,

- дистанционные противоминные системы,

- автомобили "Хамви",

- стрелковое оружие и патроны;

В то же время, журналист “Голоса Америки Джефф Сельдин сообщает, что антенна спутниковой связи, которая войдет в пакет, не имеет отношения к системе Starlink.

Дополнение

Информационное агентство Associated Press сообщало, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, который может быть объявлен уже сегодня 28 октября, то есть сегодня.