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россии может понадобиться новая волна отправки людей на войну - Зеленский

россии может понадобиться новая волна отправки людей на войну - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 октября. УНН. России вскоре может понадобиться новая волна отправки людей на войну. Как заявил в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский, Украина готовится к тому, что российское руководство будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну, передает УНН.

Цитата

“Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан россии на фронт.

Мы чувствуем на передовой совсем другое. Хотя россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить, что уже скоро россии может понадобиться и новая волна отправки людей на войну. Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам в Иране”, – сказал он.

Дополнение

Министр обороны россии сергей шойгу доложил российскому диктатору владимиру путину о завершении "частичной мобилизации".

По словам шойгу, отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена, призвано 300 тысяч человек, из них 82 тысячи отправлено в зону проведения "специальной военной операции”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский
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