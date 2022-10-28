Зеленский поблагодарил США и Канаду за предоставление помощи Украине

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление очередного пакета военной помощи Украине объемом 275 миллионов долларов. Глава государства также поблагодарил Канаду за выпуск суверенных облигаций Канады, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине, передает УНН.

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“Я благодарю Соединенные Штаты Америки – сегодня объявлено об очередном пакете военной помощи Украине. Его объем – 275 миллионов долларов. Очень нужные вещи для наших защитников, и они позволяют нам шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, это то, что позволяет нам гарантировать людям фундаментальное право на жизнь”, – заявил Зеленский.

Детали

Глава государства также поблагодарил Канаду за выпуск суверенных облигаций Канады, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. Их объем составляет полмиллиарда долларов.

“И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире. Это чрезвычайно мощный пример для всех наших партнеров. Канада – первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки. Спасибо тебе, Джастин, господин Премьер-министр! Спасибо Христи Фриланд, настоящему другу Украины”, – добавил Зеленский.

Дополнение

Как писал УНН, Канада в пятницу объявила о новых санкциях против 35 физических лиц и шести компаний в энергетическом секторе рф, а также о выпуске облигаций для поддержки Украины.

Также Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.