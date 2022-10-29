Залужный: оборонная операция выполняется согласно плану

КИЕВ. 29 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск россияне не имеют успеха на поле боя. Об этом он сказал во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, передает УНН.

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"Несмотря на абсолютное огневое превосходство, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - отметил он.

Детали

Залужный сообщил Милли, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на таких ключевых задачах:

▪️ освободить оккупированные территории;

▪️ не допустить захвата врагом новых участков;

▪️ обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны;

▪️ продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

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