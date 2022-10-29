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Гендиректор МАГАТЭ: защитную зону вокруг Запорожской АЭС создают слишком медленно

Гендиректор МАГАТЭ: защитную зону вокруг Запорожской АЭС создают слишком медленно

КИЕВ. 29 октября. УНН. МАГАТЭ разочаровано медленным прогрессом в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Гросси сказал, что медленное продвижение в этом вопросе “очень разочаровывает”.

“Для меня необходимость создания защитной зоны вокруг АЭС - абсолютно очевидна. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?”, - подчеркнул Гросси.

Он также добавил, что задержание российскими оккупантами двух сотрудников ЗАЭС вызывает “серьезное беспокойство”.

Напомним 

В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым руководит Росатом. По данным Энергоатома, оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает.

Источник: УНН
Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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