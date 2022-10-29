Группа республиканцев выступила против плана по направлению Украине конфискованных активов рф - WP

КИЕВ. 29 октября. УНН. В США демократы в обязательном принятии закона о разрешении на национальную оборону (NDAA) планируют прописать положение, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные активы на миллионы долларов от российских олигархов Украине. Группа республиканцев выступает против этого плана, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Планируется, что отчет о конференции NDAA станет широкомасштабным законодательством об оборонной политике, согласованным Палатой представителей США и Сенатом, и будет вынесен на рассмотрение обеих палат для окончательного принятия во время сессии после выборов. По словам демократов, изъятие этого положения из пакета стоимостью почти 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации Байдена передавать помощь Украине. Группа республиканцев заявила, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами.

Спор о принятии положения возник на фоне вопросов о будущей поддержке республиканцами военных усилий Украины.

"Это недобросовестно то, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны россии. Это положение принято как часть NDAA Палатой представителей, и его нельзя атаковать со стороны права или изымать из окончательного законопроекта", - сказал на условиях анонимности сотрудник Демократической партии, участвовавший в процессе.

В свою очередь республиканцы требуют, чтобы это положение было пересмотрено судебными комитетами Палаты представителей и Сената. Помощник республиканского Сената объяснил, что положение не было "полностью обжаловано", и поставил под сомнение общую эффективность конфискации активов.

"Мы все за поддержку Украины, поэтому мы считаем, что более значимой мерой для прекращения финансирования военной машины путина было бы прекращение финансирования нефти. Мы должны убедиться, что ограничения цен на нефть работают, чтобы наказать россию. Захват яхты Олега Дерипаски не изменит поведение путина", - сказал он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на фоне беспокойства по поводу объемов поддержки Украины после предстоящих промежуточных выборов в США, сделал четкое послание тем республиканцам, которые выступают за сокращение военной помощи Вашингтона - нельзя позволить победить россии.