Кулеба считает, что путин перешел к длительной войне

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российский диктатор владимир путин перешел от быстрой "спецоперации" к длительной и изнурительной войне против Украины. Об этом он рассказал в интервью ТСН, пишет УНН.

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"Перешел (к длительной войне - ред.), безусловно. Смотрите, путин, на самом деле, одинаковый всегда. И это именно та стратегия, которой он придерживался с 2014 года. Если мы вернемся в то время, то тоже вспомним, что он ждал выборов в Греции, где должны были победить левые, которые, по его мнению, должны были заблокировать санкции ЕС. И левые победили, но санкции не заблокировали. То он ожидал выборов во Франции, чтобы к власти пришел другой более лояльный к нему президент. То он ещё чего-то ожидает.

Это его общая стратегия. Он себе может планировать все что угодно. У нас есть свой план, и он гораздо эффективнее, чем его", - отметил Кулеба в ответ на вопрос, перешел ли путин к длительной и изнурительной войне против Украины, решив подождать до президентских выборов в США 2024 года, на которых, по его мнению, может победить Дональд Трамп.

Напомним

Кулеба после рашистских ударов призвал западных лидеров не медлить с ПВО для Украины.