Зерновое соглашение помогло отвернуть от крайней бедности около 100 млн человек - ООН

КИЕВ. 29 октября. УНН. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, опосредственно помогло отвернуть от крайней бедности около 100 млн человек. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт ООН.

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"Восстановление экспорта существенно способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. Согласно нашим оценкам, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания опосредственно помогло около 100 миллионам людей избежать крайней бедности", - говорится в сообщении.

Детали

По словам спикера, генеральный секретарь выразил поддержку возобновлению и полной реализации Черноморской зерновой инициативы, а также полной реализации соглашения, подписанного с рф.

ООН призвала стороны способствовать возобновлению соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения россии 24 февраля.

Сообщается, что за время действия "зерновой инициативы" из украинских портов экспортировали 9,1 млн тонн агропродукции. Так, 28 октября из Украины вышло шесть судов с украинской агропродукцией.