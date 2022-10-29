Зеленский ответил на петицию по судье Львове, у которого обнаружили паспорт рф

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о прекращении гражданства бывшего судьи Верховного Суда Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт. Он поручил профильной комиссии проверить наличие оснований для прекращения украинского гражданства судьи, информирует УНН, ссылаясь на сайт Президента.

Цитата

"Мною дано поручение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Б.Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение", - говорится в ответе на петицию.

Автор петиции Алина Михайлова поблагодарила Зеленского за реакцию на своей странице в Facebook: "Владимир Александрович прислал письмо! Основания для прекращения гражданства конечно, что есть. Желаю Комиссии как можно скорее их предоставить президенту. Жаль, что Комиссия почему-то не инициировала это раньше. Видимо, ждали нашу петицию".

Контекст

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.

15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина россии и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.

Напомним

5 октября председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил Богдана Львова из штата Верховного Суда.